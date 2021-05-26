شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. انخفاض البلطي المزارع والثعابين وارتفاع المكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26-5-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض طفيف لأسعار البلطى المزارع 1 وارتفاع اسعار المكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وانخفض سعر البلطي المزارع 1 ليتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو مقابل 24 جنيها للكيلو، واسقر سعر البلطى المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسوانى 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيها للكيلو مقابل 60-210 جنيها للكيلو.

كما ارتفعت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 65-80 جنيها للكيلو مقابل 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسجل السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.