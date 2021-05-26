شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "اكسترا" تحصل على ترخيص المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الإئتمان في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وأفادت اكسترا، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسة الشركة في تقديم سلسلة من الحلول المتكاملة في عالم التمويل الإستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في عالم التمويل الغير بنكي.

وتتوقع اكسترا أن يظهر الأثر المالي بعد البدء في تقديم خدمات تمويل بطاقات ضمن النتائج المالية للنصف الثاني للعام المالي 2021.

وتعد الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" احدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" والتي بدأت عملياتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2019 بعد حصولها على الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ويُذكر أن تسهيل تحولت إلى الربحية في خلال اثنى عشر شهراً من بداية التشغيل، لتصل حجم محفظتها التمويلية إلى ما يقدر بـ862 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2021، محققة صافي ربح يقدر بـ 20 مليون ريال عن نفس الربع.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع مبيعات الربع الأول بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام 2020، وذلك لارتفاع مبيعات أقسام الشركة بالإضافة إلىى ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وايرادات خدمات التمويل الإستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.6% ليسجل 261.9 مليون في مقابل 220.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام 2020.