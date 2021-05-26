شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من مستويات منخفضة ، لكن يكبح تلك المحاولات تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 89.79 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.69 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.58 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة ، بفعل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع.

تكبح محاولات تعافي العملة الأمريكية من مستوياتها المنخفضة فى عدة أشهر ، التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

جاءت تلك التصريحات الجديدة تأكيدا على التعليقات السابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" بأن ارتفاع التضخم فى البلاد سيكون عابرا ولا يزال هناك ما يبرر استمرار السياسة النقدية فائقة السهولة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو " تشارلز إيفانز" لم أر أي شيء حتى الآن يقنعني بتغيير دعمي الكامل للسياسة النقدية الحالية،وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى سان فرانسيسكو "ماري دالي" فى الوقت الحالي ، الانتعاش الاقتصادي مشجع جدا ، غير أن الطريق لا يزال مبكرا جدا لتشديد السياسة النقدية.

وقال نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" إن البنك المركزي الأمريكي يمكنه كبح تفشي التضخم إذا حدث دون إخراج الانتعاش الاقتصادي عن المسار الصحيح.