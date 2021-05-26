شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، فى انتظار التطورات فى أسواق وول ستريت بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك الفيدرالي الاحتياطي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.2 نقطة ، بعد صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.7% ، بسبب انحسار احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين.

قال نائب رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "ريتشارد كلاريدا" إن البنك المركزي سيكون قادرا على إدارة التضخم دون عرقلة الانتعاش الاقتصادي فى البلاد ،وقالت رئيسة البنك الفيدرالي فى سان فرانسيسكو " ماري دالي" إنه فى حين أن الانتعاش الاقتصادي مشجع حتى الآن غير أن الطريق لا يزال مبكرا جدا لتشديد السياسة النقدية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل بالأمس مستوي جديد عند 15,568.6 نقطة.