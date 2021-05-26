شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق حاجز 1,900$ للأونصة مسجلا أعلى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ، مع النجاح فى العودة للتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، لتسجل الأسعار أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل انحسار احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,910.01$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,899.09$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,896.92$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا قرابة واحد بالمئة ، بفضل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.552% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، الأمر الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

أكد عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء على التعليقات السابقة لرئيس المجلس " جيروم باول" بأن ارتفاع التضخم فى البلاد سيكون عابرا ولا يزال هناك ما يبرر استمرار السياسة النقدية فائقة السهولة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو " تشارلز إيفانز" لم أر أي شيء حتى الآن يقنعني بتغيير دعمي الكامل للسياسة النقدية الحالية.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى سان فرانسيسكو "ماري دالي" فى الوقت الحالي ، السياسة النقدية فى وضع جيد جدا ،ونحن بحاجة إلى التحلي بالصبر".

وقال نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" إن البنك المركزي الأمريكي يمكنه كبح تفشي التضخم إذا حدث دون إخراج الانتعاش الاقتصادي عن المسار الصحيح.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,046.12 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 19 آذار/مارس الماضي.