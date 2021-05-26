شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 80.15، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.69% ليخسر نحو 55 سنت ويستقر على سعر 78.83 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 80.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه