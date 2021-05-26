شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة الفرعي 505.65، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.46% ليكسب السهم نحو 7.25 نقطة ليستقر على سعر 505.08 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 505.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 534.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد