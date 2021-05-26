شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.78% بما يعادل -1.20 نقطة ليستقر على سعر 66.23 دولار، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 68.28 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه