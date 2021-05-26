شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر السهم على سعر 77.86 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، كما يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 79.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه