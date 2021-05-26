الاقتصاد

أمازون يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-05-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 14.06 نقطة ليستقر على سعر 3,259.05 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3,244.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 3,423.50.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا