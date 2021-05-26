شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 14.06 نقطة ليستقر على سعر 3,259.05 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3,244.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 3,423.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد