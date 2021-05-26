شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مشروع استثماري لتدوير الإطارات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح المشروع الاستثماري "تدوير الإطارات" الداعم للبيئة والمحافظة على سلامتها، للمستثمرين ورواد الأعمال، امتداداً لجهود الأمانة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية النوعية المتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص في التنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان العرادي، أن هذه المشاريع الاستثمارية ستسهم في تحسين المشهد الحضري واعادة تدوير المخلفات والنفايات واعادة استخدامها بأساليب علمية تتماشى مع المعايير البيئية وعبر منظومة عمل ذكية تعتمد على التحول الرقمي وترتبط بالرقابة والتراخيص، إلى جانب إسهامها في تنمية المنطقة ورفع الإيرادات وخفض التكاليف، ودعم البيئة والمحافظة عليها، وإشراك القطاع الخاص بالتنمية، وتحقيق مفهوم المدن "الصحية" الصديقة للبيئة.

ودعا العرادي عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات عبر زيارة البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق الهاتف الذكي "فرص".