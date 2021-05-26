شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحظر إعلانات «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظرت «هيئة معايير الإعلان البريطانية» حملة إعلانية تحثُّ الأشخاص في المملكة المتحدة على شراء عملة الـ«بيتكوين»، ووصفتها بغير المسؤولة والمضللة. وانتشرت ملصقات عبر شبكة مترو أنفاق لندن وفي حافلاتها تحتوي على صورة كاريكاتورية لعملة الـ«بيتكوين» مكتوب عليها: «إذا كنت ترى بيتكوين في مترو الأنفاق، فقد حان وقت الشراء».

واعتبرت الهيئة أن الحملة الإعلانية هذه فشلت في تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بـ«الكريبتو».

يأتي ذلك بعد أسبوع من انهيار سعر العملة المشفرة الأوسع انتشاراً بنسبة 30% في يوم واحد، ما أضرّ بالعديد من المستثمرين الأفراد الذين اشتروا «بيتكوين» بشكل كبير خلال الفترات السابقة. وبعد أسبوعين أيضاً من تصريح محافظ بنك إنجلترا بأن مستثمري العملات الرقمية يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.

وأضافت الهيئة، بأن الاستثمار في «بيتكوين» كان معقداً وحمل معه تقلبات شديدة، ويمكن أن يعرض المستثمرين للخسائر، وهذا يتناقض مع الانطباع الذي أعطاه جوهر الإعلان، بأن الاستثمار في العملة الرقمية بسيط وتقليدي للغاية.