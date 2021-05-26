شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مباشرة بين أبوظبي وسانتوريني خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ويز إير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلتين أسبوعياً من العاصمة أبوظبي إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر في اليونان.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات واليونان خلال مايو الجاري، بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس «كورونا»، حيث يمكن لهم زيارة سانتوريني على بحر أيجه دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تطلق «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى سانتوريني ابتداءً من 2 يوليو2021 بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «تحظى سانتوريني بشعبية كبيرة بين المسافرين من جميع أنحاء العالم. وبدورنا نحرص في الشركة على توفير خيارات سفر آمنة وفعالة ومريحة وبأسعار تنافسية لسكان دولة الإمارات، ممن يتطلعون إلى قضاء عطلة استثنائية، لاسيما في أعقاب الاتفاق الذي جرى يبن دولة الإمارات واليونان بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين».

تجدر الإشارة إلى أن «ويز إير أبوظبي» تقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى مدينتي أثينا وسالونيك باليونان.