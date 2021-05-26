شكرا لقرائتكم خبر عن المبيعات على الخارطة في دبي ترتفع بأعلى معدل منذ 14 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مبيعات الشقق استحوذت على 69% من الإجمالي و31% للفلل / تاون هاوس

مبيعات السوق الثانوي شكّلت 60% من إجمالي المبيعات و40% للمبيعات على الخارطة

دبي: ”الخليج 365”

يواصل السوق العقاري في إمارة دبي تحقيق أرقام قياسية في عدد الصفقات العقارية وقيمتها، معززاً بذلك المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كأفضل وجهات الاستثمار العقاري، وأكثرها جاذبية ومرونة؛ إذ تشير النسخة الرابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن عدد الصفقات العقارية التي شهدها شهر إبريل الفائت بلغ 4,832 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 10.98 مليار درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى خلال 4 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2017.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلا أن إبريل2021 حقق نمواً في عدد المبايعات العقارية بنسبة 4.2% مقارنة بشهر مارس 2021، فيما حقق كذلك نمواً في قيمة المبايعات بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة. وبذلك يصل إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ مطلع العام حتى نهاية إبريل2021 إلى 16,577 مبايعة بقيمة 36.12 مليار درهم.

المبايعات العقارية

استحوذت المبايعات العقارية التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم على 70% من إجمالي المبايعات في إبريل2021، فيما شكّلت المبايعات التي تتراوح قيمتها بين مليوني درهم إلى 5 ملايين درهم حوالي 23% من الإجمالي، و4% للمبايعات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم، وأخيراً 3% للمبايعات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم.

واستحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 60% من إجمالي المبايعات خلال إبريل2021، في حين شكلت المبايعات على الخارطة 40%. كما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 69% من الإجمالي، و31% لمبيعات الفلل / تاون هاوس. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1934 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.09 مليار درهم، في حين تم تداول 2 898 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 7.89 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع شهر مارس الفائت، يتضح أن المبيعات على الخارطة ارتفعت بنسبة 12.9%، والذي يعتبر أعلى معدل منذ 14 شهراً، في حين انخفضت مبيعات السوق الثانوي بنسبة 0.92%، وذلك لأول مرة منذ 11 شهراً.

أسعار الشقق

ومنذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19، شهدت الإمارة انخفاضاً في أسعار الشقق، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى دخول المزيد من الوحدات ذات الأسعار المعقولة إلى السوق، وزيادة المعروض من الشقق الجاهزة، وارتفاع الطلب على الفلل/تاون هاوس.

المناطق

واستحوذت مدينة محمد بن راشد على 18.5% من إجمالي مبيعات الفلل / تاون هاوس خلال إبريل2021، تليها منطقة دبي لاند بنسبة 10.3%، دبي هيلز استيت 9.4%، روكان 5%، وتاون سكوير 4.9%. أما فيما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة دبي مارينا على 8.5% من الإجمالي، تليها قرية جميرا الدائرية 8.4%، أبراج بحيرة جميرا 7.6%، داون تاون دبي 7.3%، والخليج التجاري 5.4%، وذلك وفقاً لبيانات البحث من شركة «بروبرتي فايندر».

عمليات البحث

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في إبريل 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة، في مناطق مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

وسجل المؤشر الشهري العام في إبريل الماضي 1.072 بسعر قدره 1,002,667 درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.097 نقطة بسعر 912,404 دراهم، و0.992 نقطة للمؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس بسعر 1,768,908 دراهم.