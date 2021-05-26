مزاد لقصائد إيميلي برونتي بخط اليد

تعرض 29 قصيدة بخط اليد للكاتبة البريطانية إيميلي برونتي، تتضمن ملاحظات شقيقتها شارلوت التصحيحية بقلم رصاص، في مزاد لدار «سوذبي»، يقام من 5-9 يونيو/ حزيران في نيويورك الأمريكية. ويتوقع خبراء أن يصل سعر المخطوطات الأصلية لسعر يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون إسترليني. وكانت أعمال الكاتبة ضمن مكتبة هورنسفيلد التي تضم 500 عمل أدبي لم يسبق رؤيتها منذ قرابة 100 عام. وقال مصدر في سوذبي:«لا شيء من أعمال برونتي نجا، كتبت «مرتفعات ويذرنج» ثم تركت العالم دون أثر. لا يوجد حتى رسائل بخط يدها؛ إذ لم تكن تتواصل مع أي أحد».