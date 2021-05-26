نادي «ورلد جيم» ينظم ورشة في فنون مصارعة الذراعين

نظمت الإدارة الفنية بنادي «ورلد جيم» على مدار يومين ورشة تدريبية لمصارعة الذراعيين برعاية ودعم الاكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB برئاسة العقيد عبدالكريم محمد سعيد وإشراف المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين بالأكاديمية.

حاضر في الورشة التدريبية كل من البطلين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي اللذان قدما جل خبرتهما في مجال رياضة مصارعة الذراعيين من واقع مشوراهما العريض في مجال اللعبة ومشاركتهما في العديد من البطولات المحلية والدولية.

شارك في الورشة قرابة 15 رياضياً من ممارسي رياضة مصارعة الزراعين والمهتمين بها.

وفي نهاية الورشة حرص العقيد عبدالكريم سعيد على تكريم البطلين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي، وطالب بتكوين فريق جديد باسم النادي يشارك في كافة بطولات مصارعة الذراعين المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.