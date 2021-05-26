شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة أبوظبي يفتتح ملتقى القيادة الأول بعنوان: «عام الخمسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

برعاية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ملتقى القيادة الأول لعام 2021، تحت عنوان «عام الخمسين».

وأطلق الشريفي منظومة رواد التميز كأول منظومة تفاعلية لقياس أداء الوحدات التنظيمية، وفق أفضل الممارسات العالمية بدون وثيقة ترشيح، و«منصة التحديات» الإلكترونية لشرطة أبوظبي لتوجيه الأفكار، لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية من خلال إشراك منتسبي القيادة وأفراد المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة الشرطية.

واستعرض مدير عام شرطة أبوظبي في كلمته التوجهات الحكومية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، مؤكداً عزم القيادة على تسريع الإنجازات في المجالات الشرطية والأمنية، وأوضح أن اختيار شعار الملتقى لـ «عام الخمسين» يأتي تماشياً مع تحديث استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واحتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على رفع رصيد الإنجازات الوطنية، وزيادة نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، لافتاً إلى أهمية العمل بمنظومة استمرارية الأعمال أثناء جائحة كوفيد-19 وصولاً لمرحلة التعافي.

ووجه الشكر لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات محلية وعالمية في مختلف المجالات، كما أثنى على الجهود والتضحيات التي تم بذلها خلال أزمة جائحة كورونا.

واستعرض الملتقى، بحضور مديري القطاعات وعدد كبير من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي، النتائج المتميزة التي حققتها شرطة أبوظبي في تحسين وتطوير منظومة العمل والتي انعكست إيجابياً على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني.