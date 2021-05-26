شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تفوز بجائزة التميز في إدارة المعرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت بلدية دبي فوزاً عالمياً، وذلك من خلال حصولها على جائزة التميز في مجال إدارة المعرفة من قبل المركز الأمريكي للجودة والتميز APQC، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 6 مؤسسات متميزة على مستوى العالم في إدارة المعرفة، ومن أفضل 3 مؤسسات على مستوى العالم في تطبيق برنامج إدارة المعرفة لفئة التطبيق الشمولي المؤسسي (Enterprise-Wide)، ويتم منح هذه الجائزة للمؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم في إعداد وتنفيذ برامج وآليات عمل فعّالة في مجال إدارة المعرفة، تنعكس إيجاباً على الإنتاجية والخدمات وتعزيز مبادئ الابتكار.

وجاء فوز البلدية بالجائزة بعد تحقيقها نتائج متميزة بناءً على أداة تقييم قدرات إدارة المعرفة المعتمدة من APQC، والتي تستند إلى منهجية قائمة على الأدلة، يمكن من خلالها قياس وتقييم كفاءات إدارة المعارف في الدائرة، وتتضمن 4 فئات رئيسية وهي: الاستراتيجية، والأفراد، والعمليات، والمحتوى وتكنولوجيا المعلومات، يندرج تحتها 12 معياراً فرعياً، وحصلت بلدية دبي على أعلى تقييم (5) في فئات ومعايير الجائزة كافة، الأمر الذي يعزز من ريادتها عالمياً، حيث خاضت الدائرة المنافسة مع 352 مؤسسة على مستوى العالم.