شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 4 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.2232$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2248$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2262$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2266$ ،بعد تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على استمرار السياسة النقدية التحفيزية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.53 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف موجة هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف شراء الدولار عند مستويات منخفضة ،تنشط حاليا عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 1.5% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.