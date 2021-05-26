شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق مستوى 0.7765، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7890 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7735.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7735 والمقاومة 0.7850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد