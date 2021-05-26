شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، مستقراً حول 1.2250، وطالما أن السعر فوق 1.2170، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.2300 وتمتد إلى 1.2370 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد