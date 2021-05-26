الذهب يرتفع خلال التعاملات الصباحية.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر منذ يناير 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بقيمة 3 جنيهات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، وصل إلي 816 جنيهاً للجرام، وهو أعلي سعر للذهب تقريباً منذ منتصف يناير 2021.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6528 جنيها.

أونصة الذهب 1908 دولارا.

وجاء ارتفاع سعر الذهب بسببب صعود سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1908 دولار بقيمة ارتفاع 12 دولارات عن السعر المسجل صباح أمس.