شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستويات 66.80 ثم 67.95 كمحطات رئيسية تالية.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بثبات السعر فوق 64.95، حيث إن كسر هذا المستوى سيسبب تحول في الاتجاه نحو الانخفاض وإجراء بعض التصحيح الهابط قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.80 والمقاومة 67.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد