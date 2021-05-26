شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن إقفال طرح مايو 2021 لصكوك محلية بـ 3.53 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.53 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.3مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية فتبلغ 225 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، أعلن في مارس الماضي، استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بحجم إصدار بلغ 7.674 مليارات ريال سعودي.

وأفاد المركز في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، بأن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.71 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.