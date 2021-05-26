شكرا لقرائتكم خبر عن الأول كابيتال: 4 عوامل تدعم صعود السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال بشركة الأول كابيتال علاء إبراهيم إن ارتفاع السوق السعودي حاليا مدعوم 4 عوامل في مقدمتها انخفاض أسعار الفائدة، وفرص رؤية 2030، والتفاؤل بتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن من تلك العوامل النتائج القوية لأداء الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي عند مقارنتها مع 2020 ومع 2019 فنجد أنها في كلا المقارنتين ستكون إيجابية في الوقت الحالي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي في نهاية جلسة أمس مرتفعا 1.3% إلى 10448 نقطة بفضل زيادة 1.8% في مصرف الراجحي وقفزة 5.7% في بنك الرياض.

ومن الناحية الفنية، اكتسى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.25% بما يعادل 129.49 نقطة، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير التوقعات إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 10,540.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.