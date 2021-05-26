شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات غير البترولية 42.9% خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ، أن الصادرات السلعَّية سجلت في شهر مارس 2021م ارتفاعًا عن شهر مارس 2020م بنسبة 64% حيث بلغت قيمتها 74.7 مليار ريال في شهر مارس 2021م، مرتفعةً عن 45.6 مليار ريال في شهر مارس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال، بنسبة )%75).

وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من % 56.6 في شهر مارس 2020م إلى %70 في شهر مارس 2021م. بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعَّية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار بلغ 8.9 مليار وبنسبة 13.6%.

وسَّجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة % 42.9 بالمقارنة مع شهر مارس 2020م، حيث سَّجلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال، وكانت أهم السلع "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" )تمثل %33.6 من إجمالي الصادرات غير البترولية ، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" ، وتمثل %27.9 من إجمالي الصادرات غير البترولية.