شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق حاجز 1900 دولار لأعلى مستوى منذ يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت أسعار الذهب، الأربعاء، المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في «إس.بي.آي أست مانجمنت»: «انخفاض الدولار يقدم دعماً، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حالياً. وحتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الاتحادي) سيكونون مائلين للتيسير جداً جداً. وما يهم حقاً بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيداً».

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2796.62 دولار للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولار، وقفز البلاتين 1.2% إلى 1205.38 دولار.

(رويترز)