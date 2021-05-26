شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع تعهد بنوك مركزية بسياسات نقدية ميسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأربعاء، وسط تعهدات عدد من صانعي السياسات في بنوك مركزية بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة رغم مؤشرات في الآونة الأخيرة على ارتفاع التضخم.

وارتفع المؤشر يورو ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.4% وتقدّم المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% وزاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2%.

وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية ماركس أند سبنسر 5.5% رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88%.

ونزل سهم شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون 1.6% بعد خفض بيرنبرج تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيراً إلى معدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.

ولقيت الأسهم العالمية دعماً من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.

(رويترز)