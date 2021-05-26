شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها الموسمية بين الشارقة وباتومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي إلى باتومي في جورجيا، اعتباراً من 29 يونيو/حزيران 2021.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى باتومي عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.