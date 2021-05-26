شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة، الأربعاء، لتسجل صعوداً لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالمياً والإصابات المحلية بالفيروس، ما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.

وزاد المؤشر نيكاي 0.31% إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوماً عند 28717 نقطة ومتوسط مئة يوم عند 28933 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.06% إلى 1920.67 نقطة.

ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريباً على المؤشر الرئيسي.

ومن بين الرابحين، سهم «ريكروت هولدينجز» الذي صعد 2.6%، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر.

وصعد سهم شركة الإنترنت «زد هولدينجز» 3.4% وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم «باناسونيك» 3.6%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم نيبون ستيل 4.4 في المئة وهبط سهم كوبي ستيل 3.5%.

(رويترز)