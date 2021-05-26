«أمازون ويب سيرفيسز» تعتزم افتتاح مراكز بيانات في الإمارات

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز» التابعة لشركة «أمازون»، عزمها افتتاح منطقة لمراكز بياناتها في دولة الإمارات، وذلك في النصف الأول من عام 2022. وستتألف «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)» من ثلاثة «مواقع لتوافر الخدمات»، وستصبح ثاني منطقة لمراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط مع مراكز البيانات الحالية في مملكة البحرين، لتمنح العملاء مزيداً من الخيارات ومستويات أعلى من المرونة للاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها السحابة الرائدة عالمياً.

وتمتلك أمازون ويب سيرفيسز 80 موقعاً لتوافر الخدمات، تتوزع عبر 25 منطقة جغرافية حول العالم، وتخطط لإطلاق 18 موقعاً إضافياً، و6 مواقع أخرى في كل من أستراليا والهند وإندونيسيا وإسبانيا وسويسرا والإمارات.

وقال بيتر ديسانتيس، نائب أول للرئيس للبنية التحتية العالمية في أمازون ويب سيرفيسز: «في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، يسعدنا توفير المزيد من الخيارات للعملاء في دولة الإمارات لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات محلياً. وتدعم مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الجديدة جهود دولة الإمارات ومساعيها، لدفع الابتكار التكنولوجي الذي عزز مكانتها كمركز عالمي مزدهر لرواد الأعمال والحكومات الرقمية والشركات العالمية، حيث ستتمكن المؤسسات من جميع الأحجام من تسريع وتيرة الابتكار وتقديم الخدمات للمستخدمين النهائيين عبر جميع أنحاء المنطقة بزمن استجابة منخفض».

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يشكل إعلان «أمازون ويب سيرفيسز» توسيع مراكز بياناتها إلى دولة الإمارات، دليلاً على قوة منظومة الابتكار المتطورة لدينا، والتي ستستفيد بدورها من الإمكانات والقدرات والتقنيات والحلول السحابية الرائدة والمتقدمة التي توفرها الشركة. وبالاستفادة من البنية التحتية الذكية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي ومبادرات التحول الرقمي التي تطلقها الإمارة، سيسهم استثمار أمازون ويب سيرفيسز في تمكين المبتكرين والشركات ذات حلول عالمية من تحقيق فرص نمو جديدة في دولة الإمارات وخارجها».

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نرحب بإعلان أمازون ويب سيرفيسز عزمها تدشين منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز جديدة في دولة الإمارات، والتي ستوفر بنية تحتية سحابية متقدمة. إن افتتاح هذه المنطقة الجديدة ينسجم مع أهدافنا والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات التي من شأنها تعزيز القدرات التقنية. كما أنه يشكل مثالاً آخر على الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في الإمارة والرامية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ودفع عجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار. ونتطلع إلى التعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز لإرساء أسس متينة لاقتصاد قائم على المعرفة من خلال دعم مبادرات التعليم والتدريب على المهارات السحابية إلى جانب برامج تمكين الشركات الناشئة».

وستتألف «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)» من ثلاثة «مواقع لتوافر الخدمات». وتُعد مواقع توافر الخدمات عبارة عن بنية تحتية تقنية في مواقع جغرافية منفصلة ومتميّزة مع مسافة كافية للحد من مخاطر وقوع حدث واحد يؤثر بشكل كبير في استمرارية الأعمال، ولكنها قريبة بما يكفي لتقديم زمن استجابة منخفض للتطبيقات عالية التوافر. ويتميز كل من مواقع توافر الخدمات بوجود مصدر مستقل لكل منها للطاقة والتبريد، بالإضافة إلى الأمن والاتصال بشبكات مدعمة تتميّز بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء (AWS) الذين يركزون على التوافر العالي للخدمات تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مواقع توافر متعددة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التعامل مع الأعطال.

وستمكّن إضافة «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)» العملاء المحليين الذين لديهم متطلبات متعلقة باستضافة البيانات داخل النطاق الجغرافي للدولة من تخزين بياناتهم في الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من زمن استجابة منخفض في مختلف أنحاء الدولة. وستتمكن المؤسسات التي تستخدم البنية التحتية السحابية لهذه المنطقة أيضاً من الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، والمجموعة الأوسع والأكثر تطوراً من الخدمات السحابية لدفع الابتكار، بما في ذلك خدمات الحوسبة، والتخزين، والاتصال، والتحليلات، وقاعدة البيانات، وتعلم الآلة، وإنترنت الأشياء، وخدمات الهاتف المحمول، وغيرها المزيد.

ورحب العملاء والشركاء بالإعلان عن خطط إطلاق «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)»