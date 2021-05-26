«سيليكت جروب» و«الإمارات للاستثمارات» تستحوذان على أرض في «نخلة جميرا»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «سيليكت جروب» إلى جانب شريكها في المشاريع المشتركة «شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» (ESIC)، عن استحواذهما لقطعة أرض تبلغ مساحتها 17,919 متراً مربعاً في منطقة الهلال الغربي ضمن «نخلة جميرا». ويمتلك الشركاء قطعة أرض مجاورة تبلغ مساحتها 47474 متراً مربعاً ستضاف إلى مساحة المشروع، لتمتد أعمال التطوير في المشروع المطل على الشاطئ إلى مساحة تزيد على 65410 متراً مربعاً.

موقع استراتيجي

وتتمتع قطعة الأرض التي تعتبر واحدة من آخر قطع الأراضي الشاطئية المتبقية في «نخلة جميرا»، بموقع استراتيجي مميز، حيث تقع بين «ذا ون أند اونلي» وفندق «دبليو دبي نخلة جميرا».

وبعد الانتهاء والتسليم الناجح لمشروعي «جميرا ليفنج مارينا جيت» في دبي مارينا و«15 نورثسايد» بمنطقة الخليج التجاري، والذي تم إطلاقه مؤخراً، ستقوم «سيليكت جروب» بالجمع بين عدد صغير من الشقق الفخمة والفلل السكنية الفاخرة وواحد من أرقى وأفخم الفنادق العالمية، تحت إدارة واحدة ليصبح المجمع وجهة استثنائية للمعيشة الحضرية.

ومن المقرر الإعلان عن خطط إنجاز المشروع، ومشغل الفندق، وإحدى الشركات الرائدة لإدارة الفنادق الفاخرة، والمهندسين المعماريين ذوي الشهرة العالمية وذلك في غضون أسابيع، وكذلك خططت «سيليكت جروب» للقيام بحفر الأرض قبل نهاية العام، حيث يتوقع أن يكون تاريخ الانتهاء في غضون ثلاثة سنوات من تاريخ بدء العمل.

بناء منتجع سكني

وقال رحيل أسلم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سيليكت جروب»: «يسعدنا الإعلان عن دخول «سيليكت جروب» إلى «نخلة جميرا» الأيقونة المعمارية المشهورة عالمياً. بينما يتغير العالم بسرعة، ازداد الطلب بشكل كبير على مواقع الواجهة البحرية الهادئة. غايتنا هي استهداف القطاع الفائق الفخامة مع ضيافة راقية عالمية من خلال بناء منتجع سكني فاخر يوفر مستوى معيشة لا مثيل له».

وأضاف خالد ديماس السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» (ESIC): «نحن نسعى أيضاً للاستفادة من التحول القوي الذي حدث مؤخراً في قطاع العقارات في الإمارات، ودبي خاصة من خلال الحصول على أصول ذات جودة عالية، ودخولنا فيما يمكن وصفه بأنه تطور من شأنه أن يضع معياراً جديداً للتفرد والتميز. وسيقوم شريكنا بالكشف عن تفاصيل المشروع والذي سيكون منتجعاً للعيش من الطراز العالمي. ويعكس هذا الاستحواذ التزامنا العميق بمواصلة دعم نمو أصول «شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» وربحيتها.

وقال متحدث من شركة «نخيل»: يسعدنا تضافر جهود كافة الأطراف التي أدت إلى بيع واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية في مشروعنا الرئيسي «نخلة جميرا». تضم هذه الجزيرة المشهورة عالمياً مجموعة متنوعة من المنتجعات الفاخرة والمشاريع السكنية وعوامل الجذب المميزة، ونحن نتطلع قدماً إلى ما ستقدمه «سيليكت جروب» ليكمل العدد المذهل من العلامات التجارية الرائدة عالمياً التي تحتضنها «نخلة جميرا».