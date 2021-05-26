الكاظمي يوجه إلى فتح تحقيق بملابسات التظاهرات.. وصالح يطالب بكشف القتلة

بغداد: زيدان الربيعي

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى فتح تحقيق عاجل بملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، الثلاثاء. فيما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط. بينما أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بأنه «لن يكون ذو نتيجة».

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه إلى فتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات الثلاثاء، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم».

إلى ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ألا يمر من دون تحقيق ومحاسبة».

وأضاف، أن «حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني»، معتبراً أن «‏التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة، وتحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة».

وفي ذات السياق أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين «لن يكون ذا نتيجة».

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، في بيان، إن «أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية، وهي متهمة بالعنف أو مقصرة في واجباتها، لن يكون ذا نتيجة».

وأشار إلى، أن «المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب أن يعزل من الوظيفة ويحال إلى القضاء والأخير بإمكانه أن يستعين بالمؤسسات الأمنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين من أجل التحقيق».

جاء ذلك بعد إصابة عشرات المتظاهرين، أمس الثلاثاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة، نتيجة مصادمات جرت بينهم وبين القوات الأمنية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.