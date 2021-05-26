الاتحاد يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا

الرياض - أ ف ب

ضمن الاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، بفضل فوزه المهم على العين 1-0 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

وحمل هدف فوز الاتحاد إمضاء المدافع المصري أحمد حجازي (30).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 20 في المركز الأخير.

في المقابل، اقترب الوحدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، عقب تعادله مع ضيفه النصر 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتقدم الوحدة بهدف سجله الأسترالي ديميتري بيتراتوس (45+2 من ركلة جزاء) وأدرك النصر التعادل بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله (90 من ركلة جزاء).

ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.