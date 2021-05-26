الاقتصاد

الاتحاد يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

26 مايو 2021

11:29 صباحا

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الرياض - أ ف ب
ضمن الاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، بفضل فوزه المهم على العين 1-0 على ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة لكرة القدم.
وحمل هدف فوز الاتحاد إمضاء المدافع المصري أحمد حجازي (30).
ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 20 في المركز الأخير.
في المقابل، اقترب الوحدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، عقب تعادله مع ضيفه النصر 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وتقدم الوحدة بهدف سجله الأسترالي ديميتري بيتراتوس (45+2 من ركلة جزاء) وأدرك النصر التعادل بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله (90 من ركلة جزاء).
ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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