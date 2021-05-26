شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط وسط تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ومع التطلع إلى الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 21 من أيار/مايو والذي قد يظهر عجز 1.0 مليون برميل مقابل فائض 1.3 مليون برميل، ووسط تسعير الأسواق لتطورات إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 وفرص إنهاء العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.18% لتتداول عند مستويات 65.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.07$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو فشهدت ارتفاعاً 0.06% لتتداول عند 68.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.65$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 89.60 مقارنة بالافتتاحية عند 89.70، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 89.64.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت إلى موافقة إيران على تمديد اتفاقية تسمج لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات مراقبة في مواقع نووية لشهر أخر حتى 25 من حزيران/يونيو القادم، مع أفادت طهران بأن التمديد بمثابة بادرة حسن نية منها قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات في فيينا حيال اتفاق إيران النووي لعام 2015.

ويذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أفاد الخمس الماضض بأن المباحثات النووية في فيينا والتي تهدف لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وكل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا بالإضافة لكل من روسيا والصين، أحرزت تقدم كبير وأن قادة الدول الكبرى وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مع العلم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018.

ونود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقيد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية، وتابعنا الخميس أعرب مدير القسم المالي بمؤسسة النفط الهندية بأن بلاده كانت تشتري النفط الإيراني قبل العقوبات وأن ليس هناك ما يمنع بلاده من استأنف شراء النفط الإيراني إذا تم رفع العقوبات لكون ذلك أفضل لمنظومة التكرير الهندية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، ترى أن الأوضاع في سوق النفط العالمي متوازنة وأسعار النفط مستقرة في الوقت الراهن، وذلك نظراً لوجود عجز ضئيل في معروض النفط مقارنة بالطلب، ما يساعد في تقليص فائض مخزونات النفط العالمي المتبقية من العام الماضي ليصل بها تدريجياً إلى مستوى خمسة سنوات خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت الاثنين بأن الهند سجلت نحو 221,315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 26.75 مليون حالة، وبلغت الوفيات 4,454 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 303,720 حالة حتى الاثنين، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 33.16 مليون حالة ووفيات بقرابة 590 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:59 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 167 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,472,068 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الاثنين الماضي، قرابة 1.49 مليار جرعة.

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية أظهر ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 356 منصة، ليعكس ثالث ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 114 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.