شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 12 من أيار/مايو، حينما هكس أفضل أداء يومي منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لحديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 108.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.78، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.72، بينما حقق الأعلى له عند 108.83.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع ونيرة النمو إلى 0.9%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز حيال تنظيم التأمين في حدث عبر الإنترنت يستضيفه المنتدى الدولي للتأمين التابع للجمعية الوطنية للتأمين، وذلك قبل أن يطلع علينا كوارلز مرة أخرى اليوم للحديث عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية.