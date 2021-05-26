شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لحديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2258 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2250 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2261، بينما حقق الأدنى له عند 1.2242.

هذا وتتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز حيال تنظيم التأمين في حدث عبر الإنترنت يستضيفه المنتدى الدولي للتأمين التابع للجمعية الوطنية للتأمين، وذلك قبل أن يطلع علينا كوارلز مرة أخرى اليوم للحديث عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية.