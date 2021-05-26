شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار مقابل الفرنك نحو الأسفل ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.8900، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات تقاطع سلبي ننتظر أن تحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9000.

نشير إلى أن كسر 0.8900 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8820 كمحطة سلبية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8880 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط