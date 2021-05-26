شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز المقاومة – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تخطي مستوى 0.7765 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7890.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً بثبات السعر فوق 0.7735، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7735 والمقاومة 0.7850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد