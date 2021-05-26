شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي منذ يوم أمس، مستقراً حول 68.50، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 69.55 ثم 71.35 بشكل رئيسي.

وبالتالي، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 68.00 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.30 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد