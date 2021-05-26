شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 29.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم إيجابي مستمر للسعر، ليعزز التوقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 27.45 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.70 والمقاومة 28.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد