شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1900.00 واخترقه ليؤكد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1928.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة.

الثبات فوق 1880.00 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1928.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد