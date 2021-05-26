شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية يوم أمس، ويعود للتحرك قرب المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1.2013 للتوجه نحو 1.1900 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.2095.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1990 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط