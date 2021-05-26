شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين في مسار جانبي مؤخراً، مستقراً دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، تدعمها الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا المتوقع يتواجد عند 107.68.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 109.22 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط