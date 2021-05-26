شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ضمن نموذج استمراري – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1.4238 للاندفاع نحو 1.4375 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.4110.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد