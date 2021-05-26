شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج عزم إيجابي جديد – تحليل - 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.2250، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي ومحاولة اكتساب عزم إيجابي للمساهمة بدفع السعر لمواصلة الارتفاع، بانتظار زيارة مستوى 1.2300 كهدف رئيسي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2170 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2370 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد