شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 388 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 39 مليون دولار نيوزيلندي في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 90 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.73 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.70 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس.

وجاء ذلك مع أظهرت قراءة الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.37 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.69 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس، كما أوضحت قراءة الواردات تراجعاً إلى ما قيمته 4.98 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.66 مليار دولار نيوزيلندي، وتلى ذلك، تابعنا قرار البنك المركزي النيوزيلندي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول خلال اجتماع 26 من أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع ونيرة النمو إلى 0.9%.

كما تابعنا منذ قليل من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% والتي 0.4% في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أعمال البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 1.5% في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليخسر 0.99 نقطة ويصل إلى المستوى 1,918.53، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.18% ليربح 50.49 نقطة ويصل إلى المستوى 28,604.47.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,319.87، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 12.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,593.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليربح 211.50 نقطة ويصل إلى المستوى 29,122.36، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 2.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,173.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.22% ليخسر 26.93 نقطة ويصل إلى المستوى 12,314.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليربح 6.41 نقطة ويصل إلى المستوى 7,121.60.