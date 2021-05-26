شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يميل نحو الايجابية- تحليل - 26-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج تمسكه بالمسار الرئيسي الصاعد بتشكيله يوم أمس لموجه صاعدة محاولا الضغط على الحاجز المتمركز عند 133.30, ننصح بانتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة استئناف المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف مستوى 133.90 و 134.20 على التوالي.

أما فشل الثبات المطلوب سابقا, قد يجبره على تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع تسلله بذلك نحو 132.60 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.80 و 133.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط