شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسب العزم السلبي-تحليل - 26-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج باكتساب العزم السلبي بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليزيد ذلك من فرص البدء بالهجوم التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, نؤكد مجددا على أهمية ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 155.40 ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المحطات التصحيحية السلبية والتي تبدأ من 153.00 و 151.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.80 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة