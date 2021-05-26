شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر دون الحاجز– تحليل - 26-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين بتداولات هذا الصباح لموجه إيجابية, إلا أن استقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 يؤكد تأجيله للهجوم الصاعد لنبقى على الترجيح التصحيحي الهابط للفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بثباته دون مستوى 50 سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لموجات هابطة ليستهدف من خلالها مستوى 1140.00 و 1100.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط